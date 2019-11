Benjamin zat 3 jaar in Boliviaanse cel voor drugshandel, nu organiseert hij pro-cultuurevent: “Zonder dit was ik hervallen” Wannes Vansina

21 november 2019

17u48 6 Mechelen Op het Cultuurplein in Mechelen vindt zaterdagnamiddag ‘People for Culture’ plaats, een evenement met woord en muziek dat een positief antwoord wil bieden op de aangekondigde besparingen in de sector. “Zonder cultuur was ik verloren gelopen en hervallen”, zegt organisator Benjamin Feys, die drie jaar in een Boliviaanse cel zat voor drugshandel.

Benjamin Feys (29) werd op 26 december 2011 betrapt op de luchthaven van La Paz met veertien kilogram cocaïne in zijn bagage. Hij zat nadien 3,5 jaar vast in de beruchte gevangenis van San Pedro. Zijn verhaal raakte bekend toen Luk Alloo hem een aantal jaren geleden met zijn programma ‘Alloo in de Buitenlandse Gevangenis’ bezocht.

Talentenfabriek

Sinds 2015 is hij weer op vrije voeten en verscheen een boek met zijn verhaal, ‘Meer dan Coke’. Daarnaast geeft hij lezingen in scholen en gevangenissen in de hoop mensen en vooral jongeren bewust te maken van wat de impact van foute keuzes kan zijn. “Zonder cultuur was ik in recidivisme verzeild”, geeft Feys grif toe. “Cultuur heeft mij geholpen bij mijn re-integratie in de maatschappij, en niet alleen mij. Er zullen zoveel andere mensen zijn voor wie het hun redding is geweest.”

Na zijn terugkeer in ons land, besliste hij meteen Wevelgem in te ruilen voor Mechelen. “Omdat het een culturele hotspot is. In de Talentenfabriek in Artenova werd ik meteen met open armen ontvangen door Koen Kwanten en kon ik mijn ei kwijt. Ze hebben mij verwelkomd alsof ik familie was. Ik heb er de kans gekregen om er te creëren. Was dat niet gebeurd, dan zou ik zijn verloren gelopen.” Feys stond er mee aan de wieg van De Krokoldezen, een beginnend productiehuis.

Wapenstilstand

People for Culture werd op Wapenstilstandsdag geboren. “Ik had het nieuws over de geplande Vlaamse besparingen op cultuur net vernomen en kwam redelijk verontwaardigd binnen bij mijn goede vriend Yannick Demarsin. Ik moest iets doen, maar op een positieve manier. Samen met Yannick Demarsin, Dieter Vaganée en een aantal medestanders zullen we zaterdag het beste van cultuur aan onze maatschappij tonen met een podium waarop allerhande acts zullen plaatsvinden.”

People for Culture start om 14.45 uur. Dan neemt moderator en presentator Ann Meskens het woord. Vervolgens worden verschillende optredens gegeven, variërend van woord over performance tot muziek. Onder meer Laura Vanden Heede, Tom Kestens, Chris Joris, Dieter Vaganée, Sjarel Vandenbergh, Isabel Leybaert en Pat Donnez zegden hun medewerking reeds toe. “We zullen haat met liefde bestrijden. Iedereen is van harte welkom”, nodigt Feys uit. Het evenement wordt omstreeks 18 uur afgesloten.

Vzw

Feys is bijzonder enthousiast. “Sinds ik weer in België ben, heb ik zoveel zin in het leven. En zot veel energie. Dat was nodig ook, want het was niet eenvoudig om op zo’n korte tijd People for Culture op poten te zetten. Ik denk dat ik sinds 11 november geen nacht langer dan drie uur heb geslapen.” Als het enigszins kan, blijft het niet bij dat ene evenement. “Ik overweeg een vzw op te richten om talent dat beloftevol is, maar geen middelen heeft, te hulp te schieten.”

Meer informatie op de Facebookpagina van People for Culture.