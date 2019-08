Belgisch kampioenschap waterski na 12 jaar weer in Walem: “Schansspringers gaan tot 50 meter ver!” Wannes Vansina

20 augustus 2019

17u04 0 Mechelen Na twaalf jaar doet het Belgisch kampioenschap waterski opnieuw de plas van Walem aan. Zowel zaterdag als zondag mogen bezoekers zich verwachten aan spektakel. “Schansspringers springen tot 50 meter ver!”

Het is van 2007 geleden dat het BK Walem nog aandeed. Niet omdat de locatie niet geschikt zou zijn – het is een van de beste waterskivijvers van het land – wel omwille van de kalender. “Het BK wordt meestal georganiseerd het laatste weekend van juli of het eerste van augustus, maar omwille van het WK werd het opgeschoven naar een datum die voor onze club wél goed uitkomt”, zegt Sasha Hens van de Mechelse Waterski Klub.

Op het programma drie disciplines: tricks (trucjes op het water), de slalom en het schansspringen. Zaterdag om 9 uur starten de voorrondes, de finales van de drie disciplines vinden op zondagnamiddag plaats. Het publiek kan gratis komen kijken. Ze hoeven de pijltjes in het dorp maar te volgen. “Het wordt absoluut de moeite”, belooft Hens. “De wedstrijden zijn spectaculair, zeker het schansspringen. Deelnemers springen tot vijftig meter ver.”

De kans is reëel dat leden van de Mechelse Waterski Klub aan het langste eind zullen trekken. “We zijn de grootste waterskiclub en vaardigen altijd al het meeste deelnemers af. Het is een groot voordeel op thuiswater te skiën. Elk water is anders door de wind, de golfslag en de diepte.” Het BK telt veertig deelnemers.

Meer informatie hier.