Beleggingsadviseur krijgt drie jaar met uitstel voor oplichting Wannes Vansina

07 november 2019

14u38 0 Mechelen De correctionele rechtbank in Mechelen heeft donderdag een 44-jarige man uit Tielen (Kasterlee) veroordeeld voor oplichting met zijn beleggingsfonds.

De rechter veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van 550 euro voor oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Beide straffen zijn met uitstel. De man krijgt ook een beroepsverbod opgelegd voor vijf jaar. Daarnaast moet hij de slachtoffers morele schadevergoedingen tot 2.500 euro.

De man startte in 2008 een beleggingsclub en overtuigde 56 beleggers om in totaal meer dan 2,5 miljoen op zijn rekening te storten om te beleggen op de beurs. De rechtbank oordeelde dat er aanvankelijk geen kwaad opzet was en sprak hem voor de feiten tot 2010 vrij. In het fonds stak op het einde nog 286.000 euro. Veel slachtoffers zijn een groot deel van hun geld dus kwijt.