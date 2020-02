Belchicken opent restaurant op Botermarkt Wannes Vansina

05 februari 2020

16u46 0 Mechelen Mechelen is sinds dit weekend een fastfoodadres rijker: Belchicken. De keten opende een kippenrestaurant in de vroegere Mexx.

Belchicken opende zijn eerste vestiging in 2014 in Gent en telt momenteel vijftien restaurants. Het keten is aan een sterke expansie bezig. Het wil binnenkort nog 22 restaurants openen, vooral in ons land, maar ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

“Ik leerde Belchicken en vond het een heel leuk concept. Vandaar dat ik voorgesteld om er ook een in Mechelen te openen”, zegt franchisenemer en Duffelaar Fatih Akar.

De keuze viel op de vroegere Mexx-winkel op de Botermarkt, een pand dat al jarenlang leegstond. De afgelopen maanden werd het verbouwd. “We zijn een fastfoodzaak, maar de inrichting is heel stijlvol.”

Op het menu vooral gefrituurde kipgerichten, maar ook hamburgers, salades en wraps. Belchicken is elke dag open van 11.30 tot 21 uur.