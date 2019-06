Belasting op domiciliekamers meerderheid tegen oppositie goedgekeurd Wannes Vansina

24 juni 2019

22u32 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond het omstreden belastingreglement op domiciliekamers goedgekeurd. Eigenaars moeten voortaan jaarlijks 2.400 euro belasting betalen tenzij ze hun kamer omvormen tot studentenkamer.

PVDA omschreef het reglement vorige week als “een belasting om armen weg te duwen”, Karel Geys (sp.a) denkt daar net zo over. “Dit is een reglement om sukkelaars weg te jagen.” Ook gemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V) vroeg zich af waar de bewoners van de 150 kamers naartoe moeten. Volgens Marc Hendrickx (N-VA) gelooft het stadsbestuur zelf niet in het reglement en zullen de verhuurders de belasting gewoon doorrekenen. “Want anders zou ze geen meeropbrengst van 360.000 euro inschrijven. Kassa kassa!” Hij wees er ook op het Sociaal Huis soms personen doorverwijst naar domiciliekamers.

De meerderheid maakte zich sterk dat de bewoners van de domiciliekamers terecht zullen kunnen bij sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt en vooral bij het sociaal verhuurkantoor. “Wij vinden dit soort wonen niet menswaardig. Wij zorgen ervoor dat de bewoners in een kwaliteitsvolle studio terecht zullen kunnen waar ze zich niet blauw moeten betalen”, maakte burgemeester Bart Somers (Open Vld) zich sterk. Volgens schepen Greet Geypen (Open Vld) kunnen de verhuurders de belasting wettelijk gezien niet doorrekenen.