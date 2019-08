Bekladde bomen, banken en vuilnisbak dezelfde dag nog gereinigd door stadsdiensten TVDZM

28 augustus 2019

19u35 0 Mechelen De Mechelse stadsdiensten zijn woensdagnamiddag gestart met het reinigen van bekladde bomen, banken en vuilnisbakken op het pleintje in Muizen-Dorp. ’s Ochtends stelden enkele buurtbewoners vast dat deze beklad waren met blauwe graffiti.

Twee houten banken werd beklad met 2812, de postcode van Muizen, en terwijl een vuilnisbak in de buurt werd beschilderd met gekrabbel, werd er op een andere vuilnisbak een hakenkruis getekend. Datzelfde symbool werd ook nog aangebracht op een boom. Mogelijk gaat het om enkele hangjongeren. In de buurt werd woensdag gechoqueerd gereageerd op het vandalisme. “Dit is niet te geloven. Wat heeft deze jongeren toch bezield”, zegt een buurtbewoner.

In de loop van woensdag werd er van het vandalisme melding gemaakt bij zowel de politie als de stad. Die laatste stuurde woensdagnamiddag de gemeentediensten langs om te starten met het reinigen van de banken, de boom en de vuilnisbakken. Opmerkelijk is dat de blauwe graffiti doet terug denken aan gelijkaardig vandalisme zo’n week geleden in Bonheiden. Op een bouwwerf werden toen een werftoilet, enkele stroomcabines en een reclamebord beklad met blauwe graffiti.