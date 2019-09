Beklaagde schuift handtasdiefstal in schoenen minderjarige Wannes Vansina

25 september 2019

14u05 2 Mechelen 18 maanden opsluiting en 1.600 euro boete. Dat is wat M.A. boven het hoofd hangt voor een handtasdiefstal op 21 mei aan het station van Mechelen.

Het slachtoffer had net haar handtas in een fietstas gestopt en de rug gekeerd om te vertrekken toen ze iets aan haar tweewieler voelde. Ze merkte M.A. en een minderjarige op met haar handtas. Het duo kon niet veel later worden geïntercepteerd. M.A. bleek op dat ogenblik ook in het bezit van een memory stick die eerder op de dag met een handtas werd gestolen op de trein tussen Brussel en Weerde.

M.A. verklaarde dat hij de stick had gevonden en dat de diefstal aan het station werd gepleegd door de minderjarige. Volgens de aanklager zijn de feiten wel bewezen. De minderjarige verklaarde dat ze de diefstal samen pleegden en er zijn camerabeelden. M.A. werd dit en vorig jaar al eens veroordeeld wegens diefstal.