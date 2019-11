Beklaagde ontkent twee diefstallen Wannes Vansina

13 november 2019

Een man uit Mechelen stond woensdag terecht voor de diefstal van een klavier uit de Colruyt in Mechelen en van een Oxford-damesfiets uit een stalling in Duffel. De man werd herkend op camerabeelden. “Op zich is de waarde van de gestolen goederen niet zo groot, maar de ernst van de feiten wel. Het is ook niet de eerste keer dat beklaagde terechtstaat voor diefstal.”, aldus de openbaar aanklager. Hij vorderde een jaar opsluiting en 800 euro boete. De beklaagde zei er niks van te begrijpen. Hij ontkende de diefstal van het klavier. “En die fiets is van mijn zus. Ik heb niks gestolen.” De man verblijft momenteel al in de gevangenis nadat hij in maart werd veroordeeld voor een vechtpartij.