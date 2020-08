Beklaagde die terecht staat voor partnergeweld verliest kalmte tijdens verhoor van rechter: “Ik heb geen agressieprobleem. Dat maken jullie ervan” Tim Van Der Zeypen

27 augustus 2020

10u00 0 Mechelen Een jonge Mechelaar heeft zich moeten verantwoorden voor partnergeweld en bedreiging van zijn ex-partner. Het parket vorderde één jaar cel, de verdediging vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt is geen slecht mens”, aldus zijn advocate.

Begin juni jongstleden verwittigde een getuige de politiediensten van Mechelen-Willebroek. Die had opgemerkt hoe Martin K. aan het roepen was tegen en vrouw en zelfs een klap uitdeelde. Ter plaatse bleek niet enkel dat K. erg agressief was ten opzichte van de vrouw en de politie, maar ook nog eens onder invloed was van drugs. De man werd meegenomen en gearresteerd. De vrouw werd geïdentificeerd als zijn ex-partner.

Uit verder onderzoek bleek dat de twintiger kort voor deze feiten meermaals zijn ex had lastig gevallen per sms of Messenger. Hij had zelfs bedreigingen geuit. Het was bovendien niet de eerste keer. Kort voor deze feiten was hij al een keer veroordeeld voor slagen en verwondingen aan zijn ex. Hij kreeg toen acht maanden met probatie-uitstel. “Alleen heeft die veroordeling weinig indruk achtergelaten”, oordeelde de openbaar aanklager.

Geen blauwe plekken

Hij vond dat K. een agressieprobleem heeft, maar daar was de jonge Mechelaar het niet mee eens. Hij vond niet enkel dat hij geen agressieprobleem had, volgens zijn verklaringen had hij zijn ex nooit geslagen. “Er is enkel wat geduwd en getrokken geweest”, zei zijn advocate over de feiten. “Dat blijkt ook uit de vaststellingen van de politie. Zij konden geen verwondingen vaststellen. Als je een klap uitdeelt, moeten er toch blauwe plekken zijn?”

De advocate noemde haar cliënt tot slot geen slecht mens. Ze pleitte voor een werkstraf voor haar cliënt. Of hij deze ook zal krijgen, is nog afwachten. Op 9 september maakt de rechter haar vonnis bekend.