Bekende bakkerij Non-Stop maakt comeback: “Iedereen moet hier gading vinden” Wannes Vansina

12 september 2020

22u22 2 Mechelen De bekende Mechelse bakkerij Non-Stop is na meer dan een jaar afwezigheid terug van weggeweest. De nieuwe uitbater verruimde het aanbod. “De Hoogstraat is een multiculturele straat. Iedereen moet hier zijn gading vinden.”

Non-Stop werd in 1991 opgericht. “De eigenaars zijn ruim een jaar geleden met pensioen gegaan. Vervolgens is er iemand tussengekomen om de zaak als gerant verder uit te baten. Hij is renovatiewerken begonnen, maar het is hem niet gelukt. Ik heb dan het voorstel gekregen om over te nemen”, doet Said El Ouali (40) het verhaal.

Dat deed hij en sinds een week is de bakker opnieuw open, al zullen klanten hem niet meteen herkennen. Hij steekt volledig in een nieuw kleedje. Ook het aanbod werd flink aangepast. Het vroeger traditioneel Marokkaanse aanbod werd flink verruimd.

“Het broodaanbod is gevarieerder geworden en we gaan op zoek naar nog meer invloeden. Iedereen moet hier zijn gading vinden”, zegt El Ouali. “Daarnaast bieden we nu ook take-away koffie en broodjes, maar ook Turkse pizza of een broodje kebab.”