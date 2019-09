Beiaardliefhebbers vragen luifel om te schuilen Wannes Vansina

06 september 2019

11u40 0 Mechelen Plaats een luifel ten behoeve van de beiaardconcerten. Dat vraagt oppositiepartij N-VA, in navolging van de vzw Toren en Beiaard. De stad neemt de vraag mee bij de bespreking later dit jaar van de ontwikkeling van het Cultuurplein.

Gemeenteraadslid Marc Hendrickx vraagt het stadsbestuur de luifel te overwegen. “Reeds lange tijd wordt er gesproken over de plaatsing van een regenbestendige luifel. Dit zou niet alleen ten goede komen voor de beiaardliefhebbers, maar zou ook op andere momenten nuttig kunnen worden gebruikt.”

De vraag gaat al jaren mee. “Er zijn zelfs ooit budgetten voor voorzien onder Cultuurschepen Frank Nobels”, zegt voorzitter van Toren en Beiaard Erik Vekemans. “De luifel is er echter nooit gekomen, onder meer door de discussie dat je bij hevige regen meer gekletter dan beiaard hoort.”

Noodoplossing

Maar Toren en Beiaard blijft vragende partij. “Nu zitten we bij regenweer in de gang van het Cultuurcentrum, maar dat is eigenlijk maar een noodoplossing. De twee grote deuren gaan dan open, maar je boet toch veel in aan geluidskwaliteit”, aldus de voorzitter.

Cultuurschepen Björn Siffer beaamt dat een goed opgestelde luifel het luistercomfort kan verhogen en de beiaard meer tot zijn recht kan laten komen. “Dit najaar buigt het college zich over de grote investeringsdossiers van deze legislatuur en daarbij wordt ook de ontwikkeling op en rond het Cultuurplein besproken.”

Klankoverbrenging

Een luifel is niet de enige vraag van Toren en Beiaard. “We vragen al jaren om een klankoverbrenging vanuit de toren. Nu hebben we wel beeld, maar geen klank”, geeft Vekemans nog mee.

Nu maandag om 20.30 uur vindt het laatste beiaardconcert van de zomer plaats. Eddy Mariën en Anna Kasprzycka spelen solo en vierhandig.