Beiaardklanken weerklinken deze zomer door Dijlestad Antoon Verbeeck

27 mei 2019

11u59 0 Mechelen Beiaardliefhebbers moeten deze zomer vast en zeker naar Mechelen komen. Met de maandagavondconcerten van juni tot september, de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola in juli en de Beiaardbokes in september zijn de zomerse beiaardklanken in de Dijlestad verzekerd.

“Opnieuw zijn we erin geslaagd om voor de wekelijkse beiaardconcerten tal van grote en internationale namen naar Mechelen te halen. Zo versterken we onze positie als wereldbeiaardstad”, aldus schepen van Cultuur Björn Siffer (VLD-groen-m+). “Het fijne aan deze muziek is ook dat heel de binnenstad er gratis van kan genieten.” Tijdens de zomermaanden, meer bepaald van 3 juni tot en met 9 september, zijn er op de beiaard van de Sint-Romboutstoren 15 maandagavondconcerten. Op het programma staan gerenommeerde gastbeiaardiers uit Australië, Nederland, Oekraïne, Polen, de Verenigde Staten en ook ons land. Stadsbeiaardier Eddy Mariën zet in het openingsconcert de toon met een virtuele reis rond de wereld.

“Van 10 tot en met 14 juli kan je de beste beiaardiers te wereld aan het werk zien tijdens de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola. Op zaterdag 13 juli spelen de finalisten tijdens de eerste finaledag op de concertbeiaard van Sint-Rombouts. Het hoogtepunt van de wedstrijd wordt de tweede finaledag op zondag 14 juli in het Cultuurcentrum, waar de beiaardiers niet alleen solo optreden met de kamerbeiaard, maar ook in samenspel met een koperensemble”, klinkt het. In september kan je dan weer elke woensdag genieten van Beiaardbokes, middagconcerten van 12.30 tot 13.15 uur op de kamerbeiaard in de Sinte-Mettetuin. Zowel studenten als leerkrachten van de beiaardschool spelen wekelijks fijne deuntjes op de kamerbeiaard.