Begeleidingshond Rubi vecht voor haar leven na bezoek aan Vrijbroekpark. “Let op voor sluikstorten!” Wannes Vansina

04 oktober 2019

09u58 0 Mechelen “Kijk alsjeblieft uit als je daar met je hond naartoe gaat!” Krisje Peeters (46) uit Bonheiden smeekt de bezoekers van het Vrijbroekpark in Mechelen om voorzichtig te zijn. Haar geliefde begeleidingshond Rubi vecht al enkele dagen voor haar leven nadat ze in de losloopweide gestort restafval at.

Krisje deelde vrijdagochtend een oproep om sociale media om zoveel mogelijk baasjes te vragen op te letten bij een bezoek aan de losloopweide in het Vrijbroekpark. De rolstoelgebruikster liet er haar hond dinsdagavond uit. “Op een bepaald moment zat Rubi helemaal achteraan links, als je de ingang via het park neemt. Ze kwam niet op commando, wat betekende dat ze iets aangenamer had gevonden dan mijn stem. Toen ik na veel sukkelen door het natte gras er raakte, was ze iets aan het eten. Ik heb haar weg getrokken en opnieuw aangelijnd.”

Epilepsieaanvallen

Aanvankelijk leek er niets aan de hand, tot ’s nachts. Rubi kwam haar baasje wekken. “Ik ging met haar in de tuin en ze braakte. Binnen in huis nog vier keer. Ik vond hele olijven, wortelschillen en half verteerd voedsel.” ’s Ochtends bij de dierenarts zakte Rubi door haar poten. Ze ging onmiddellijk aan het infuus, vervolgens naar de universitaire campus van Merelbeke. “Rubi had duidelijk veel pijn, maar met haar maag en borstkas bleek alles in orde.” Nadat de hond verschillende epilepsieaanvallen had gekregen, eerder had ze dat nooit, werd een MRI genomen.

“Ze heeft te veel hersenvocht, wat abnormaal is voor een hond van drie jaar. Er werd vocht afgenomen en er volgen nu testen, maar de resultaten kunnen een à twee weken op zich laten wachten. Als ze echt gif heeft gegeten, dan had ik dat dinsdagavond al moeten merken. Maar mogelijk zat er in het gestorte restafval iets dat niet giftig is voor mensen, maar wel voor honden. Ik voel mij schuldig dat ik niet beter heb uitgekeken.”

Hulp en toeverlaat

Of het sluikstort in het Vrijbroekpark de oorzaak is van Rubi’s gezondheidstoestand, staat niet vast. Maar Krisje wil het zekere voor het onzekere nemen en andere baasjes waarschuwen. “De losloopweide ligt er altijd netjes bij – je vindt er zelfs geen kakje. Het is de eerste keer dat ik zie dat er is gestort.” Ze waarschuwde ook de politie, die haar beloofde om een patrouille langs de losloopweide te sturen.

Zelf ziet ze er enorm van af om haar geliefde viervoeter elke avond te moeten achterlaten in Merelbeke. “Dat is enorm pijnlijk.” Het bezorgt haar niet alleen hartzeer omdat ze het dier zo graag ziet, ze is ook haar grote hulp en toeverlaat kwijt. “Rubi helpt mij om deuren te openen, dingen op te rapen, mij aan te kleden of mijn dekbed over mij te leggen. Ik mag er niet aan denken haar te verliezen.”

Onderzoek

Het Vrijbroekpark nam deze ochtend na het vernemen van het verhaal meteen actie. “Jammer dat we dit nu pas te weten komen. Dit klinkt heel ernstig. Onze wachters zijn meteen gaan kijken en zullen een oogje in het zeil houden. We gaan dit onderzoeken en vragen bezoekers om het te melden als ze iets verdachts zien”, reageert directeur Lieve Stoops. Er wordt wel eens gesluikstort in het park, maar het is al veel erger geweest. “We hopen dat het goed komt en leven enorm mee.”