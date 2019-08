Beeld van Catharina keert na twintig jaar afwezigheid terug naar Begijnhofkerk Tim Van der Zeypen

29 augustus 2019

15u00 0 Mechelen Medewerkers van Group Monument hebben donderdagochtend het beeld van Catharina van de Begijnhofkerk teruggeplaatst. Twintig jaar geleden werd het beeld weggehaald. Initieel om de restauratie van de voorgevel van de Begijnhofkerk mogelijk te maken maar later ook om het beeld zelf te restaureren. “Hiermee is de buitenrestauratie van de Begijnhofkerk definitief afgerond”, vertelt schepen van Monumenten Koen Anciaux.

Om het beeld te restaureren deed de stad beroep op Group Monument. Een gespecialiseerde bouwonderneming die gespecialiseerd is in bouwwerken met kunsthistorische geschiedenis. Het beeld werd uit elkaar gehaald en gerestaureerd. “De oude roestende doken werden vervangen door nieuwe exemplaren in inox. Barsten, naden en gaten werden gevuld en beschadigingen alsook ontbrekende elementen werden aangevuld met kalkmortel”, klinkt het. “Voor de stabiliteit kreeg het beeld een nieuwe sokkel en werd Catharina afgewerkt met de nodige lagen olieverf.”

Patroonheilige

Catharina was een populaire heilige bij de Begijnen. Zij is samen met Alexius van Edessa de patrones van de Begijnenkerk. Catharina was de dochter van een gouverneur van Alexandrië die tussen de derde en vierde eeuw leefde. Nadat ze een huwelijk met de Romeinse keizer Maxentius weigerde omdat ze haar leven in dienst van het geloof stelde, werd ze gefolterd en later onthoofd.

De patroonheilige van de Begijnen wordt meestal afgebeeld met een gebroken rad en zwaard. Ook het beeld van de Mechelse Begijnhofkerk. “Alleen ging dat in de tijd verloren”, klinkt het nog. “Samen met het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed werd er wel beslist om het oorspronkelijk zwaard op basis van foto’s te reconstrueren.”

Hijskraan

Vanochtend trok het Catharina beeld dus terug naar haar plekje in de nis boven de ingang van de Begijnhofkerk. Dat moest gebeuren met een hijskraan. Het beeld is namelijk groter dan twee meter en weegt ruim anderhalf ton. Nadat ze haar plekje had ingenomen, werden Catharina’s handen toegevoegd en de laatste retouches uitgevoerd. De restauratiewerken van het beeld en de kosten voor de terugplaatsingswerken kwamen in totaal neer op iets meer dan 30.000 euro.