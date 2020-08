Bedrijven starten platform ‘Live Muziek à la Belge’: “Het is vijf na twaalf voor muzikanten” Wannes Vansina

20 augustus 2020

17u51 3 Mechelen De noodlijdende cultuursector in België steunen en de artiesten podiumkansen geven en eerlijk betalen. Dat is de doelstelling ‘Live Muziek à la Belge’, een nieuw live platform van een aantal communicatie- IT- en audiovisuele bedrijven. “Zo trachten we ons steentje bij te dragen om cultuur in ons land niet te laten doodbloeden.”

Option Media in Mechelen, Zenia Communication en BA uit Leuven en DiverZe uit Bonheiden bundelen de krachten voor het live platform. Axl Peleman bijt op 25 augustus de spits af. Hij treedt op bij Option Media, voor een bescheiden bedrag kan iedereen live online meegenieten. “We waren meteen enthousiast om onze schouders onder dit project te zetten. Zoals altijd zorgen we voor de meest kwaliteitsvolle manier om de artiest in beeld te brengen. Ook de geluidskwaliteit en de beeldregie zijn prioritair”, zegt Wim Zwarts van DiverZe.

Digitale kijkers krijgen de kans om tijdens het optreden via een chatbox het optreden te becommentariëren, leuke suggesties te posten en met elkaar in contact te komen. Na het optreden van een uur krijgen dertig digitale kijkers de kans deel te nemen aan het internetcafé samen met Axl Peleman.

Interactie

Deze interactie maakt een belangrijk deel uit van het totaalconcept, digitale kijkers krijgen de kans om op een laagdrempelige manier met de artiest te praten. Maar ook voor de artiest moet het concept aangenaam blijven. Aangezien we veertig toeschouwers in bubbels van vijf verwelkomen in de studio in Mechelen, speelt de artiest niet voor een lege zaal”, zegt Erik Van Eycken van initiatiefnemer Zenia Communication.

Tickets kunnen worden besteld via de website www.livemuziekalabelge.be . De toeschouwer krijgt de mogelijkheid te kiezen uit drie formules: de live streaming, aanwezigheid in de opnamestudio of het interactieve gedeelte met een digitale meet & greet. De betaling gebeurt via Payconiq.

Schreeuw om hulp

De organisatoren willen ook na 25 augustus de artiesten uit beide landsgedeelten blijven steunen. “We zijn van plan om dit platform ook in de herfst en de winter door te trekken. Vermoedelijk kunnen dit najaar nog geen gezellige huiskamerconcerten worden georganiseerd, Live Muziek à la Belge is echter een waardig alternatief.”

“De cultuursector heeft lang genoeg gewacht en schreeuwt om hulp. Met dit platform hopen we politieke stakeholders, virologen maar ook toeschouwers wakker te schudden aangezien het vijf na twaalf is. Bovendien proberen we ze te overtuigen dat evenementen veilig kunnen worden georganiseerd”, luidt het bij Van Eycken.