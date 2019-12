Bedrijven Mechelen-Zuid richten buurtinformatienetwerk op Wannes Vansina

10 december 2019

18u37 0 Mechelen In Mechelen-Zuid werd dinsdag een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN-Z) opgericht onder impuls van de bedrijven. Het is al het zesde buurtinformatienetwerk in Mechelen, samen goed voor 627 leden.

Het BIN-Z Zuid is een samenwerking tussen 19 bedrijven van de industriezone, de lokale politie en het stadsbestuur. Het initiatief komt van de vzw Bedrijven Mechelen-Zuid. Het is het tweede bedrijvenpark dat op een halfjaar tijd in het systeem stapt, na Mechelen-Noord in juni.

Inbraken

“Daarmee zijn de twee grote Mechelse bedrijventerreinen gecoverd met een BIN-netwerk. Dit is een belangrijke preventieve bijdrage in het voorkomen van inbraken in gebouwen. Hoe meer leden, hoe meer zintuigen op scherp, hoe performanter een BIN zal zijn”, zegt schepen van Preventie Abdrahman Labsir.

“Een BIN is een beproefd instrument met aangetoonde meerwaarde. Daarom ondersteunen en faciliteren we elk initiatief om nieuwe netwerken op te richten”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Vijf netwerken

In Mechelen zijn er vijf netwerken operationeel. BIN Stuivenberg telt 162 leden, BIN Battel, dit jaar opgericht, 43. Het vorig jaar opgerichte BIN Oud Oefenplein telt 35 leden en het BIN-Z voor de handelaars van het centrum 328.