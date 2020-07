Bedrijven in regio krijgen ruim 60 miljoen aan Vlaamse premies Wannes Vansina

15 juli 2020

16u32 0 Mechelen De Vlaamse overheid heeft de afgelopen maanden meer dan 60 miljoen euro aan premies uitgekeerd aan ondernemingen in het arrondissement Mechelen.

De cijfers komen van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), bij wie ze werden opgevraagd door Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD).

De Vlaamse overheid riep bij het uitbreken van de coronapandemie twee nieuwe premies in het leven. Ondernemingen die hun zaak verplicht moesten sluiten, konden een eenmalige hinderpremie aanvragen van 4.000 euro. Daarnaast werd ook een compensatiepremie ingericht voor ondernemingen die omzetverlies leden ten gevolge van de crisis.

De aanvraagperiode liep eind juni af. In totaal werd voor 1,27 miljard euro aan premies toegekend. In de regio Mechelen kregen 5.031 ondernemingen een hinderpremie toegekend, goed voor in totaal 53.782.240 euro. 2.400 kregen de tweede premie, goed voor samen 7.207.500 euro.

Het meeste geld ging, logischerwijs, naar de grootste gemeenten: Mechelen (in totaal 14,5 miljoen voor 1.712 aanvragen), Heist-op-den-Berg (8,6) en Lier (7,3). Bedrijven in Bonheiden, Berlaar en Duffel kregen in totaal het minst.