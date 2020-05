Bedeling mondmaskers van start: 65-plussers krijgen voorrang Wannes Vansina

08 mei 2020

14u59 5 Mechelen De stad Mechelen start dit weekend met de bedeling van de gratis mondmaskers aan de inwoners. De eerste zijn bestemd voor de 65-plussers. Eind deze maand moeten alle Maneblussers een gratis mondmasker in de Mechelse huisstijl hebben.

Vandaag vrijdag kwam de eerste lading van 10.000 witte en herbruikbare mondmaskers aan in het oud-stadsmagazijn in de Grote Nieuwedijkstraat. Van daaruit vertrekken ze vanaf dit weekend naar de eerste van de 16.000 65-plussers in de stad. Op 15 mei volgt een tweede levering van 20.000 stuks, opnieuw bestemd voor de kwetsbare doelgroep.

“De volgende weken worden de maskers door onze vrijwilligers huis-aan-huis bedeeld. Aangezien niet alle mondmaskers tegelijk arriveren, krijgen onze senioren voorrang. Ik wil uitdrukkelijk alle vrijwilligers danken. Hun engagement vandaag en de voorbije weken maakt voor heel wat Mechelaars een wereld van verschil”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Voor de opdracht werkt het stadsbestuur samen met leverancier Burocad/Printsalon uit Mechelen voor een bedrag van 85.305 euro. Ook de eigen medewerkers en deze van de politie, brandweer en het zorgbedrijf krijgen een mondmasker. De scholen zouden zelf al de nodige aankopen hebben gedaan, maar kunnen indien nodig bijkomende maskers aankopen aan kostprijs.

Think Pink

Op 22 mei volgt dan de lading mondmaskers voor alle Mechelaars. Voor deze opdracht van 100.000 maskers werkt het stadsbestuur samen met borstkankerorganisatie Think Pink. Het gaat om een investering van 223.852 euro.

Ze worden bedeeld onder alle Mechelaars, ook opnieuw de 65-plussers. “Dit worden dan de echte ‘Mechelse mondmaskers’ met een print in onze huisstijl, een aparte voor volwassenen en kinderen. Ook de maten verschillen voor mannen, vrouwen en kinderen tot 12 jaar. Bij deze maskers voegen we ook de filters die de federale overheid tegen dan ter beschikking stelt”, legt Vandersmissen uit.

Wie wil meehelpen met de bedeling, kan zich melden via www.mechelen.be/coronavirus.