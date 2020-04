Beddenproducent zoekt vrijwilligers om medische schorten te stikken: “Dokters mogen niet ziek worden!” Wannes Vansina

01 april 2020

17u24 9 Mechelen Salus produceert voorlopig geen bedden meer. Het Mechelse bedrijf zet zich in de plaats daarvan in voor de zorgverleners in de ziekenhuizen door medische schorten te maken. “Als zij ziek worden, zitten we pas echt met een catastrofe!” Om te kunnen voldoen aan de vraag, roepen de zaakvoerders uit Koningshooikt de hulp in van vrijwilligers om in het parochiecentrum te komen stikken.

Nagenoeg alle medewerkers van de fabrikant van exclusief zit- en slaapcomfort in de Maanstraat zijn momenteel technisch werkloos. “We werken heel vaak voor hotels, laatst nog Pairi Daiza. Maar die opdrachten zijn nu afgelast, net als stofferingen voor bijvoorbeeld Brantano of JBC ‘on hold’ zijn gezet. Ook particulier kunnen we door corona niet meer verkopen”, zegt zaakvoerder Dirk Hoeben (58).

Roodgloeiend

Drie medewerkers zijn wél nog aan het werk. Ze maken geen boxsprings, matrassen of zetels, wel medische schorten. Bijna 500, voor het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst. “De bevriende neurochirurg Lesage heeft dat ons gevraagd. Hij heeft mijn schoonvader nog proberen helpen, wat spijtig genoeg niet is gelukt. We zijn vorige week gestart. Sindsdien staat onze telefoon roodgloeiend, maar we kunnen niet de hele wereld gratis helpen. Dan zijn wij failliet!”

Dus bedachten Hoeben en zijn vrouw Candida Cagnoli (50) een andere manier. Ze zetten een vrijwilligerswerking op in hun woonplaats Koningshooikt. In de parochiezaal, gratis ter beschikking gesteld door de vzw Koningshof, willen ze zoveel mogelijk schorten maken. Wie over een stikmachine, ervaring en tijd – bij voorkeur een paar dagen in de week – beschikt, wordt gevraagd om mee te werken. “Het zou mooi zijn mochten we dit voor elkaar krijgen”, zegt Hoeben. “Maandag hopen we te kunnen starten met de eerste 500 schorten voor het Sint-Jansziekenhuis in Brussel.”

Het is overigens niet het eerste wapenfeit van Salus in de strijd tegen het coronavirus. “Eerder kochten we via een Chinese dame die we kennen uit de paardensport 4.500 mondmaskers aan. Ze kwamen vandaag woensdag aan. We geven ze gratis weg aan zorginstellingen en thuisverpleegkundigen, onder meer Huize Nazareth in Lier.”

Bergamo

Waarom Salus zich zo inzet tegen corona? De zaakvoerders weten wat het virus kan aanrichten. Cagnoli is afkomstig uit Bergamo, de zwaarst getroffen stad in Italië. “Bergamo is een stad zo groot als Antwerpen, maar 2.000 inwoners zijn intussen overleden. Weet je wat dat is?”

“We mogen onze dokters niet in de steek laten, want als zij uitvallen zoals in Italië, dan maken we pas echte catastrofes mee. Ik denk momenteel echt niet aan bedden. Het is niet de tijd om aan onszelf te denken.”

Vrijwilligers kunnen contact opnemen via 0495/51.25.08 of info@salus.be.