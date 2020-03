Beastie Burgers rolt ‘walk of fame’ uit voor klanten Wannes Vansina

17 maart 2020

18u55 3

Beastie Burgers op de IJzerenleen in Mechelen heeft een originele manier bedacht om ervoor te zorgen dat de klanten in deze moeilijke coronatijden op een veilige afstand van elkaar blijven. Geheel in de stijl van het hamburgerrestaurant richtte het een ‘walk of fame’ in. Bedoeling is dat de klanten op hun bestelling wachten op een ster. Overigens zijn slechts vier mensen tegelijk in de zaak toegelaten. Die is uiteraard enkel open voor take away.