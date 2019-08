Bea steekt 3.000ste boek in slimme inleverbus aan Het Predikheren Antoon Verbeeck

12 augustus 2019

14u58 0 Mechelen Mechelaar Bea De Borger werd vandaag in de bloemetjes gezet door cultuurschepen Björn Siffer (VLD-Groen-M+). Haar boek ‘Het Stockholm Octavo’ was het 3.000ste exemplaar dat door de gleuf viel van de slimme inleverbus aan Het Predikheren.

De nieuwe bibliotheek opent over minder dan drie weken, maar achter de gevel van Het Predikheren is het bibliotheekpersoneel druk aan de slag om alles klaar te krijgen. Via de inleverbus aan de zijgevel van Het Predikheren kunnen materialen die nog voor de zomer ontleend werden in de oude bibliotheek, nu al ingeleverd worden in de nieuwe bib. “Ik was natuurlijk erg verrast”, reageert Bea De Borger uit Mechelen. “Ik had een stuk of 15 boeken ontleend voor mijn vakantie en heb er ondertussen al een aantal uit. Het is de eerste keer dat ik ze via deze weg inlever en ik vind het een heel handig systeem. Het gaat vlug en de boeken raken niet beschadigd door een diepe val. Het design past ook mooi in de stijl van het gebouw. Ik ben benieuwd wat Het Predikheren nog allemaal te bieden heeft en kijk dus enorm uit naar de opening van de nieuwe bibliotheek.”

“Met deze actie willen we het bestaan van de inleverbus in de kijker zetten. Uitgelezen boeken mogen al terug ingeleverd worden, zodat we deze materialen tegen begin september kunnen verwerken”, zegt Siffer. “Door de sluiting van de bibliotheek tijdens de zomervakantie konden gebruikers in juni meer boeken komen halen en die ook voor een langere periode bijhouden. Er waren 47.000 ontleningen in juni of bijna dubbel zo veel als in dezelfde maand vorig jaar.”