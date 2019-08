Battelbrug veel minder vaak defect Wannes Vansina

30 augustus 2019

Battelbrug was de eerste helft van dit jaar vier keer defect. Dat blijkt uit een antwoord van minister Ben Weyts op een vraag van Mechels parlementslid Freya Perdaens. In 2018 was er nog 33 keer een vorm van hinder bij de Battelbrug, waardoor in totaal het verkeer er maar liefst 96 uur stilstond. In de eerste helft van dit jaar was dat slechts vier keer, goed voor 11 uur. “Goed nieuws dus voor de verkeersstroom in Mechelen”, aldus Perdaens. De minister liet ook weten dat het oude bedieningsgebouwtje zal worden afgebroken en vervangen door een prefab. “De exacte inplanting dient nog bekeken te worden met de stad Mechelen.” Anderhalf jaar geleden werd het seinhuis vernield toen een Porsche binnenreed.