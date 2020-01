Basisschool De Bel kan fietsenstalling uitbreiden Els Dalemans

30 januari 2020

15u19 0 Mechelen Basisschool De Bel in Muizen (Mechelen) kan de overvolle fietsenstalling, die nu de speelplaats inpalmt, verhuizen en uitbreiden. Stad Mechelen stelt een stuk grond in de buurt van de school ter beschikking.

“Basisschool De Bel in Muizen is fel gegroeid en bij die extra leerlingen horen ook een pak meer fietsen. De huidige speelplaats van De Bel wordt nu deels gebruikt als fietsenstalling, maar die oplossing is natuurlijk niet ideaal. Stad Mechelen stelt daarom een stuk grond vlakbij ter beschikking, dat de school als extra fietsenstalling kan inrichten”, zegt schepen van Gebouwen en Eigendommen Koen Anciaux.

Nuttige herbestemming

“Het gaat om een verloederd perceel gelegen op het dorpsplein van Muizen, dat er nu ongebruikt bijligt maar een heel nuttige herbestemming kan krijgen. Er kan vrij makkelijk een doorgang van de school naar het dorpsplein toe gecreëerd worden, met een schuifpoort in traliewerk kunnen we er een beveiligde fietsenstalling van maken. We onderzoeken nog of de fietsenstalling ook door andere mensen kan gebruikt worden, om de investering nog nuttiger te maken.”

Veilige route

“We stellen deze oplossing voor omdat we de schoolkinderen willen blijven aanmoedigen om zo veel mogelijk de fiets te nemen naar school. Maar het resultaat mag niet zijn dat de speelplaats almaar kleiner wordt. Door de fietsen op de speelplaats weg te halen, creëren we een aparte speelruimte voor de kleine kleuters en wordt de speelplaats minder druk voor iedereen. Bovendien is deze ingreep ook een pak veiliger: zwakke weggebruikers kunnen via de Jan Frans Van Geelstraat naar school gaan, ze hoeven de drukkere Peter Benoitstraat dan niet meer te gebruiken.”