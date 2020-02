Bart Somers onderzoekt ondersteuningsmaatregelen voor CG Wannes Vansina

03 februari 2020

15u48 1 Mechelen Vlaams minister en titelvoerend burgemeester van Mechelen Bart Somers wil maatregelen om zoveel mogelijk banen bij CG te redden. “Als Vlaamse regering bekijken we hoe we het bedrijf daarin kunnen begeleiden.”

Somers zegt het faillissement van een van de meest toonaangevende bedrijven van Mechelen een spijtige zaak te vinden. “Ik leef enorm mee met de werknemers die nu bange momenten doormaken. Het is nu in eerste instantie aan de curatoren om een mogelijke doorstart te onderzoeken en te begeleiden. De Vlaamse regering bekijkt waar ze die doorstart kan faciliteren. We laten dit bedrijf en zijn werknemers niet los.” Hij gaat met zijn collega-minister van Werk Hilde Crevits nagaan welke begeleidende maatregelen de Vlaamse regering eventueel kan nemen.

Het stadsbestuur zegt “de komende dagen snel te willen schakelen” om voor een lokale verankering te zorgen. “In opvolging van verkennende gesprekken de voorbije week zijn wij intern reeds op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein. We gaan daarbij uit van een optimalisatie van het ruimtebeslag nodig voor de ontwikkeling van de activiteiten met het oog op doorstart”, aldus schepen van Economie Greet Geypen.