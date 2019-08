Barbie en Ken mogen gratis binnen in Speelgoedmuseum Antoon Verbeeck

01 augustus 2019

18u53 1 Mechelen Het Mechels Speelgoedmuseum komt deze maand met een opvallende actie: mensen die officieel Ken of Barbie heten, mogen gratis binnen. Het museum, waar nog tot eind november de expo ‘Barbie, 60 jaar modemuze’ loopt, gunt ook de Kenny’s, Kenneths, Barbara’s en Babs’en van deze wereld een kosteloze dag vol nostalgie.

“Voor zover ik weet, is het de eerste maal dat we dergelijke actie doen – of het moest al heel lang geleden zijn. Op Facebook reageerde al een Kevin dat hij een maand lang onder de naam Kenin door het leven zal gaan. Mooi, maar daarmee verdien je bij ons geen gratis toegang. Het moet om een officiële voornaam gaan en je identiteitskaart wordt uiteraard gecontroleerd. Niet alleen Ken en Barbie mogen gratis binnen, ook namen die er sterk op lijken verdienen hun toegangsticket”, zegt Julie Van Craen, communicatieverantwoordelijke van het museum.

De actie loopt tot de laatste dag van deze maand, maar de uitgebreide tentoonstelling, met zo’n 700 poppetjes en heel wat outfits, is nog tot eind november te bezichtigen. De oudste en meest zeldzame Barbie uit 1959 is één van de pronkstukken. “In de periode van 27 juni, de opening van de expo, tot en met 28 juli 2019 merken we dat we 112 procent meer bezoekers hebben ontvangen ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. De tentoonstelling wordt dus zeker gesmaakt. Deze maand staan er trouwens nog enkele Barbie-activiteiten voor bezoekers op de agenda. Op 8 en 29 augustus is er een naaiworkshop en de 15de kan je een outfit van Barbie pimpen met textielstiften. Op 22 augustus staat er nog een workshop ‘aankleedpopjes maken’ gepland.”