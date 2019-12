Barbie blijft tot april in Speelgoedmuseum Wannes Vansina

02 december 2019

Het Speelgoedmuseum heeft de tijdelijke tentoonstelling ‘Barbie. 60 jaar modemuze’ verlengd. De expo liep af op 30 november, maar werd verlengd tot en met zondag 19 april (het einde van de paasvakantie). Dat omwille van het succes. “Maar liefst 21.915 bezoekers ontdekten het museum. Dat is 25% meer dan een jaar eerder in dezelfde periode”, aldus het museum. De expo blijft overigens niet helemaal dezelfde. Morgen dinsdag opent een mini-expo met werk van Katrien Delcon (39) uit Beerzel. De studente van de Mechelse Academie liet zich voor haar eindwerk inspireren door de Besloten Hofjes en maakte met behulp van Barbies negen versies van zichzelf. Nog nieuw is Barbie’s Familiedagboek, een doe- en zoektocht voor scholen en families.