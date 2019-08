Barbie bezorgt Speelgoedmuseum topzomer: dubbel zoveel bezoekers Wannes Vansina

27 augustus 2019

19u05 0 Mechelen Het Speelgoedmuseum heeft er de drukste zomer in vijf jaar opzitten. Het Mechelse museum trok dubbel zoveel bezoekers dan vorig jaar, met dank aan Barbie.

De zomer is altijd een rustige periode voor musea, maar voor het Speelgoedmuseum waren augustus en zeker juli veel drukker dan dezelfde maanden vorig jaar. Elke dag zakten 100 tot 600 bezoekers naar de Nekkerspoelstraat 21 af.

“De Barbietentoonstelling is een grote publiekstrekker. We merken dat deze iconische dame heel wat mensen motiveert om een dagje Speelgoedmuseum te plannen. Sinds de opening van de tentoonstelling op 27 juni registeren we dubbel zoveel bezoeken als een jaar eerder”, meldt communicatieverantwoordelijke Julie Van Craen.

2019 is in zijn geheel overigens een sterk jaar voor het museum. Het bezoekersaantal ligt een derde hoger dan vorig jaar. Tot en met 25 augustus kwamen er 34.800 bezoekers over de vloer.