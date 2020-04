Banners op vitrines en 2 kilometer paaslinten als promo voor ‘hamsteren in Mechelen’ Els Dalemans

09 april 2020

17u22 4 Mechelen Met banners op de vitrines en 2 kilometer aan paaslinten maakt Handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken extra promo voor www.hamsterinmechelen.be. Op minder dan een maand tijd bezochten meer dan 12.000 bezoekers de website, waar 68 handelszaken uit de Dijlestad hun goederen en diensten aanbieden. “We moeten onze lokale ondernemers blijven steunen.”

Om promotie te maken voor de website www.hamstereninmechelen.be, liet Mechelen MeeMaken een reeks raamstickers maken die donderdag op de deuren en vitrines van verschillende handelszaken werden gekleefd. Meteen werden de Mechelse winkelstraten ook opgefleurd met zo’n twee kilometer aan kleurrijke paaslinten.

Creatieve acties

“Onze winkels en horecazaken zijn dan wel gesloten, toch willen we het aangenaam maken voor de passanten. Ook de volgende weken willen we samen met de stad, op een creatieve manier zulke acties blijven organiseren”, zegt voorzitter van Mechelen MeeMaken Geert Milis.

“De coronacrisis is ook voor onze Mechelse handelaars en horecazaken een ongeziene periode. We reageerden zo snel mogelijk en liet midden maart al een website ontwikkelen om de lokale zaken te steunen. De website hamstereninmechelen.be geeft informatie over hoe je online aankopen kan blijven doen of cadeaubonnen kan aanschaffen bij de verschillende Mechelse zaken.”

Groot succes

“Nu enkele weken verder mogen we van een groot succes spreken. Al voor 31 maart bereikte de website de kaap van de 10 000 bezoekers. Alles samen registreerden we nu al zo’n 15.787 bezoekers, waarvan 12.080 unieke bezoekers. Dit toont aan de Mechelaars onze handelaars een warm hart toedragen. We hopen dat mensen ook de komende weken hun aankopen online blijven doen bij onze lokale ondernemers. Zo kunnen we samen deze moeilijke periode makkelijker overbruggen.”

Handelszaken die ook een plekje willen op www.hamstereninmechelen.be kunnen contact opnemen met Mechelen MeeMaken via mechelenmeemaken@mechelen.be.