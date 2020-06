Banner trapt campagne tegen racisme af Wannes Vansina

17 juni 2020

13u18 2 Mechelen ‘Samen tegen racisme. Dat is Mechelen. Dat zijn wij.’ Met die slogan, reusachtig groot op een banner op de Grote Markt, trapte het stadsbestuur woensdag een campagne tegen discriminatie af.

Schepen Gabriella De Francesco. “Vorige week presenteerden we ons actieplan tegen discriminatie op de woningmarkt. We kijken echter ook naar gelijke kansen in het onderwijs, het vinden van werk of in het aanbod en toegang tot vrijetijdsactiviteiten.”

Mechelaars kunnen de banner als affiche downloaden om digitaal te verspreiden via sociale media of op te hangen aan hun raam. In elke brievenbus zullen ook stickers gebust worden in de vorm van twee voeten zodat mensen symbolisch op straat kunnen komen om hun stem te laten horen.

Die laatste actie wordt op sociale media intussen flink bekritiseerd want… “stigmatiserend”. “Als je de stickers niet plakt, ben je dan automatisch racist?”