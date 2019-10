Banken draaien kredietlijnen CG dicht: personeel ongerust over uitbetaling loon Wannes Vansina

08 oktober 2019

17u11 9 Mechelen Crisis bij CG in Mechelen, beter bekend onder de oude naam Pauwels Trafo. Na onregelmatigheden bij de Indiase moedergroep CG Power draaiden de banken de kredietlijnen dicht. “Het bedrijf moet de periode tot eind dit jaar zien te overbruggen met eigen middelen, maar die zijn er niet”, zegt ABVV-secretaris Patrick Elsen. Bijgevolg heeft de transformatorenbouwer moeite om de ruim 500 personeelsleden en de leveranciers te betalen.

De problemen ontstonden toen in september boekhoudkundige onregelmatigheden opdoken bij de Indiase moedergroep CG Power. Daarop schroefde de internationale banken de kredietlijnen dicht. De Belgische tak van het bedrijf heeft met die onregelmatigheden niks te maken, maar voelt dus wel het gebrek aan contanten omdat ook huisbank KBC volgde. De multinational werkt intussen aan een oplossing, maar die zou er niet zijn voor het einde van het jaar.

Ongerustheid

“Enkele topmannen werden afgezet en er worden nu eigendommen verkocht, maar voor een kapitaalinjectie is het wachten tot eind dit jaar. Dat is een groot probleem voor Mechelen, want de leveranciers beginnen hun geld op te eisen. Dat zorgt dan weer voor betalingsproblemen voor de lonen”, zegt Patrick Elsen, secretaris van ABVV Metaal, de situatie. Het leidt tot grote ongerustheid bij de personeelsleden van het bedrijf op de Antwerpsesteenweg. De uitbetaling van hun loon voor september blijft voorlopig uit.

Lonen

“Er zou nu via een omweg via Frankrijk geld worden vrijgemaakt. Ik verwacht morgen of overmorgen te vernemen dat de lonen zijn gestort, maar wat daarna? Oktober zal rap om zijn en er zijn geen garanties voor volgende maand. Als je zo moet gaan werken, vreet dat aan de motivatie.” Acties zijn er voorlopig niet. Bovenop de loonbesognes komt volgens Patrick Elsen van ABVV ook nog eens de onzekerheid voor de toekomst bij. Er wordt gevreesd voor een wereldwijde reorganisatie en een inkrimping van de groep. “De baas zegt dat hij België en Hongarije economisch leefbaar wil maken. CG in Mechelen bestaat uit vier afdelingen. Een maakt onderstations voor booreilanden, een ander staat in voor herstellingen en onderhoud van transformatoren. Een derde en vierde staan in voor de bouw en distributie van transformatoren. Is voor alle vier nog een toekomst?”

Zijn collega van ACV Metea Suzy Dumont wenste niet te reageren omdat “beloofd werd niks aan de pers te lekken”. “Er hangt te veel van af”, reageert ze. De directie van CG Mechelen was niet bereikbaar voor commentaar.