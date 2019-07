Balls & Glory opent waar de majorettes paradeerden Wannes Vansina

16 juli 2019

18u24 0 Mechelen Het metersgrote poort met de benen van majorettekorps Va Et Vient in de Nauwstraat in Mechelen, is niet meer. Het markante beeld vlakbij de Vismarkt verdween vandaag voor de oprichting van een nieuwe Balls & Glory van Wim Ballieu.

“Lieve Mechelaar, vandaag sneuvelt er een stukje iconisch Mechelen. De poort-met-die-foto-van-de-marjoretten-op gaat eruit. Voor velen van jullie een vertrouwd baken, een afspreekplaats en nog zoveel meer. Dat is echter geen verleden tijd, integendeel. We beloven heel veel goeds, liefde en lekkers in de plaats”, maakte de restaurantketen dinsdag via sociale media de locatie van Balls & Glory Mechelen bekend. De foto van Smets kleurde de straat sinds 2012, maar dat is dus verleden tijd.

Als alles goed gaat, opent de tv-kok het gehaktballenrestaurant in september. Ballieu maakte in april al bekend dat hij in de Dijlestad een restaurant zou openen, maar hield de locatie toen nog geheim. “Net als in mijn thuisstad Gent hangt in Mechelen veel goesting in de lucht. Er lopen vele jonge ambitieuze mensen rond, keihard onze doelgroep. Daarnaast is het gewoon een mooie historische stad die toeristen en winkelaars met zich meebrengt.”

Balls & Glory werd opgericht in 2012 en telt vestigingen in Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven en Oostende.