Bakstenen in plafond zitten los: GO SHIL! moet deel van school sluiten en verhuist 300 leerlingen naar Douaneplein

Els Dalemans

10 oktober 2019

19u40 6 Mechelen Basisschool GO SHIL! uit Mechelen moet 11 klassen tijdelijk verhuizen naar een leegstaand gebouw aan het Douaneplein. “We stelden een probleem vast achter de plafonds in het oudere gedeelte van het schoolgebouw in de Louizastraat. Er zijn meerdere bakstenen losgekomen en de veiligheid van onze kinderen gaat voor alles”, zegt directeur Sofie Van Loock.

“De plafonds in het oudere gedeelte van het schoolgebouw bestaan uit witte latten met daarachter een constructie van baksteen. In een van de klassen kwam maandag plots een baksteen los. Daarop besloten we ook de andere plafonds te inspecteren en bij deze ronde werd nog een loszittende baksteen gevonden. Omdat de veiligheid van onze kinderen voor alles gaat, hebben we nu besloten om onze leerlingen niet langer te laten schoollopen in deze klassen” zegt Van Loock.

“Concreet moeten elf klassen van alles samen zo’n 300 leerlingen verhuizen. Het was niet eenvoudig om snel een tijdelijke locatie te vinden die groot genoeg is. Gelukkig bood stad Mechelen ons de lokalen aan het Douaneplein aan. Deze gebouwen zijn ietwat verouderd, alle nutsvoorzieningen zijn er in orde en gekeurd, we zitten er droog en veilig voor de duur van de herstellingswerken. We moeten enkel nog ons klas- en lesmateriaal verhuizen, hiervoor krijgen we vrijdag en maandag ook weer hulp van de stad Mechelen.”

“Een deel van onze leerlingen zal omwille van deze verhuis even niet naar school kunnen. Alle kleuters kunnen wél gewoon naar school komen, ook voor de leerlingen die les krijgen in de nieuwbouw en meeuwentoren is er geen probleem. We hebben er nu nog geen zicht op hoe lang de werken aan de plafonds in ons oude schoolgebouw zullen duren. Onze Scholengroep geeft voorrang aan deze werken. We hopen na drie weken een deel van de klassen al te kunnen laten terugkeren naar de school. Tegen de kerstvakantie zou alles volledig afgerond moeten zijn.”

De gebouwen op het Douaneplein in Mechelen staan vrij na de verhuis van de douane in juli.