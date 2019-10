Bakkerij Opsinjoor overvallen, politie spoort dader op TVDZM

15 oktober 2019

19u26 28 Mechelen Een gemaskerde man heeft dinsdagavond bakkerij Opsinjoor overvaller. Hij maakte een geldsom buit. De dader is spoorloos.

Kort voor sluitingstijd drong een man de bakkerij in de Grote Nieuwedijkstraat binnen. Naar verluidt was zijn gezicht bedekt. Vermoedelijk door een bivakmuts of sjaal. Eens binnen werd de winkelbediende bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens graaide hij het geld uit de kassa en sloeg hij op de vlucht. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse. Van de dader was geen spoor meer. Verschillende politiecombi's kamden de omgeving uit. Momenteel is de man nog steeds spoorloos. Bij de overval raakte niemand gewond. Het is niet de eerste keer dat de Mechelse bakkerij dit jaar wordt overvallen. Op 13 januari 2019 drongen er ook al twee gewapende mannen de bakkerij binnen en gingen ze ervandoor met de inhoud van de kassa.