Bakkerij Anouar trakteert zieken op ontbijtmand Wannes Vansina

18 maart 2020

17u09 0 Mechelen De Mechelse bakkerij Anouar pakt uit met een opvallende geste. Iedereen die ziek is of slecht te been en daardoor het huis niet kan verlaten, krijgt deze coronacrisis na aanvraag een gratis ontbijtmand geleverd.

Deze middag had Mohamed Oallal zo al een twintigtal personen of gezinnen gelukkig gemaakt met een pakketje met onder meer sandwiches, beleg, eitjes en fruit. “Het is een hele moeilijke periode en ik wil iets doen. Het is mijn droom de mensen te kunnen helpen. Ik doe dat met heel mij hart, om mensen gelukkig te maken, hoeveel het ook kost”, aldus de zaakvoerder.

Zelf heeft zijn zaak ook te lijden van de coronacrisis. Hij moest zijn tearoom in de Maurits Sabbestraat sluiten.

