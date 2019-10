Bakker is er na tweede overval op 9 maanden niet meer gerust op: “Ik vrees dat ze nog gaan komen” Wannes Vansina

16 oktober 2019

13u09 6 Mechelen “Ik kon zo in de loop van het wapen.” Bediende Deborah was vandaag nog erg onder de indruk van de overval op de Mechelse bakkerij Opsinjoor. Een overvaller duwde een pistool onder haar neus en eiste de inhoud van de kassa. Eigenares Sofie Foubert kruiste de overvaller nog op diens vluchtweg. “Dit is de tweede keer op negen maanden tijd. Ik vrees dat ze nog gaan komen.”

De overval op de bekende bakkerij in de Grote Nieuwedijkstraat vond dinsdagavond plaats kort voor sluitingstijd. Een eerder kleine man kwam uit de richting van de Nijverheidstraat aangelopen en rende de bekende bakkerswinkel binnen. “Ik was aan het afrekenen met een klant, die net precies voor de deur stond. Vandaar dat ik de overvaller niet zag binnenkomen. Ineens dook hij naast mij op.”

“De kassa omhoog! Open! Nu!”, eiste de volledig in het zwart geklede overvaller met een accent. Hij richtte zijn wapen op Deborah, reikte een plastic zakje aan en gebood haar daar het geld in te stoppen. “Ik kon moeilijk zeggen: ‘Je krijgt het niet.’, want wat gebeurde er dan? Of het pistool echt was, weet ik niet, maar het was hoe dan ook een wapen. Hij had er mij ook een klap mee kunnen geven.” De overval duurde al bij al vijftien seconden. Vervolgens nam de overvaller de vlucht in de richting van waaruit hij gekomen was.

Gevoel van onveiligheid

“Ik was net onderweg naar de winkel en ben hem nog gekruist”, zegt Foubert. “Hij was volledig in het zwart, had zijn kap en bivakmuts nog op. Het was een klein manneke, zeker geen 18 jaar. Op dat moment kreeg ik telefoon van de bakkerij. Twee jongemannen zijn er nog achteraan gegaan met een brommer en ook de politie was heel snel ter plaatse, maar tevergeefs. Waarschijnlijk was de overvaller iemand uit de buurt die mij persoonlijk kent.”

Op 13 januari was Opsinjoor ook al het slachtoffer van een gelijkaardige overval. Toen waren de overvallers met twee en bleef een boefje buiten op wacht staan. Of er een verband is, durft Foubert niet te zeggen. “Ik verwacht nog overvallen. De apotheek is ook al een paar keer overvallen. Waar gaat het naartoe? Je voelt je niet meer veilig. De daders zijn telkens minderjarigen en die weten dat zelf ook.”

Slapeloze nacht

De onmacht maakt haar woedend. Net als Deborah, die de overval telkens weer beleefde, heeft ze er een nagenoeg slapeloze nacht opzitten. “Ze komen hier gewoon even uw geld halen, geld waar we hard voor moeten werken. Ze zijn met een aantal honderden euro’s weg.” Haar bediende verwijt ze niks. “Ze moeten alles meegeven. Ik wil niet dat ze rare dingen doen, want je weet nooit tot wat zo’n overvaller in staat is. Al weet ik niet hoe ik zelf zou reageren.”

Woensdagochtend ging de bakkerij wel gewoon weer open. “Het is hetzelfde als wanneer je een ongeluk hebt met je auto. Dan moet je ook meteen weer in de wagen stappen. Maar leuk is het niet.” Net zoals de vorige keer werd de overval gefilmd. “Wat kan ik meer doen? Naar het schijnt bestaat er een knop waarmee je rechtstreeks met de politie in contact kan komen. Zoiets? Ik heb deze zaak twintig jaar. Die mannen houden mij niet tegen.”