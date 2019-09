Bakfietsparcours als promo voor bakfietsdelen in autoloze binnenstad Els Dalemans

22 september 2019

18u48 3 Mechelen Koning auto was zondagnamiddag niet welkom in het centrum van Mechelen. De Dijlestad was immers het decor van UiT zonder uitlaat: verschillende acts, workshops en demonstraties palmden de straten en pleinen in. Op de Grote Markt kon je het bakfietsparcours uitproberen, waarmee Mechelen het bakfietsdelen wil promoten.

“Deelmobiliteit is populair in Mechelen: we hebben al deelwagens, deelfietsen en deelsteps. Daar komen binnenkort ook de bakfietsen bij. We zijn immers volop bezig met het uitwerken van een bakfiets-deelsysteem. Alle geïnteresseerde Mechelaars kunnen zich al registeren op de website van de stad, zo kunnen wij het aantal geïnteresseerden in kaart brengen. Ook mensen die graag gewoon eens een bakfiets willen testen, kunnen zich aanmelden”, zegt mobiliteitsschepen Alexander Vandersmissen.

“We werken dit project uit omdat steeds meer Mechelaars vaker voor de fiets kiezen. Maar voor het vervoer van een lichte vracht of meerdere kinderen is een klassieke fiets niet altijd de ideale oplossing. Veel mensen hebben thuis echter niet de plaats om een bakfiets te stallen en hebben hem ook niet constant nodig. Dit deelsysteem is dus een uitstekende oplossing. Ook heel wat leveringen zouden bijvoorbeeld met een bakfiets kunnen gebeuren.”

Meer info via https://klimaatneutraal.mechelen.be/bakfiets