Babyneushoorn krijgt naam van Disneyfiguur Wannes Vansina

20 juli 2020

11u54 0

De babyneushoorn die werd geboren in Planckendael, heeft een naam. Fans konden stemmen voor Vaiana, Vita en Viona, drie betekenisvolle namen gekozen door de verzorgers. De eerste optie kreeg de meeste stemmen. Het betekent ‘zo sterk als een rots’. Het is tevens de naam van het hoofdpersonage uit de gelijknamige film uit 2016 van Walt Disney Pictures. 11.000 fans brachten een stem uit. Het is te hopen dat het dochtertje van Karamat haar naam waarmaakt, want de Indische neushoorn is een kwetsbare en bedreigde diersoort.