Babygorilla staat symbool voor steunactie voor Zoo Antwerpen en Planckendael: “Vanuit ons groot hart voor de dieren!” Wannes Vansina

17 mei 2020

10u53 0 Mechelen Kris Lamon (59) uit Muizen is met een actie gestart ten voordele van Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael. Ze verkoopt pakketten met verschillende hebbedingetjes, onder meer een mok met een guitige foto van babygorilla Thandie.

De dierenparken gaan door een moeilijke periode. De zoos verloren ten gevolge van de sluiting door corona 100.000 euro omzet per dag. Ze mogen maandag weliswaar de deuren heropenen, maar dat betekent niet het einde van de financiële moeilijkheden.

Kris, die moderator is van de populaire Facebookgroep ‘De olifanten van Planckendael’, organiseerde al vier acties ten voordele van het Qiyo-fonds voor onderzoek naar olifantenherpes en wil nu ook de dierentuinen zelf steunen.

“Regelmatig zagen we de berichtgeving over grote verliezen. Gelukkig maar werden die niet bespaard op het eten en de verzorging van de dieren. Maar het heeft wel geleid tot een vreselijk moeilijke beslissing om zoveel werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.”

Mok

Kris nam contact op met het management van de dierentuinen en er werd snel een akkoord bereikt. Ze verkoopt een verzamelzak met een herbruikbaar tasje, lanyard, magneet, pin en een balpen van de dierentuin (of de Zoo of Planckendael), dingen die ook in de shops worden verkocht.

Als extraatje liet ze exclusief voor de actie een mok maken met twee foto’s van Thandie, de babygorilla en publiekslieveling van Zoo Antwerpen. Het geheel wordt verkocht voor 30 euro. Kris hoopt de zakjes in augustus te kunnen verdelen tijdens verdeelmomenten aan de dierentuinen.

Trein

“Ik lanceerde de actie vrijdagvond op mijn Facebookgroep en in samenwerking met Ronny Mullens op ‘Zoo van Antwerpen’ en het loopt als een trein. De mensen willen echt helpen”, stelt ze verheugd vast. Ook Kim Van Puymbroeck werkt mee.

Aanvankelijk wilde ze overigens mondmaskers met een foto van Kai-Mook en Qiyo verkopen, maar dat gaat niet door. “Ik heb er wel laten drukken voor sommige verzorgers.”

Een verzamelzak bestellen kan tot 15 juli via krislamon@telenet.be. Je kan ook meer dan een mok bestellen.