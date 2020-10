Baarbeekstraat dreigt weg te zakken door waterlek Wannes Vansina

06 oktober 2020

De Baarbeekstraat in Muizen is sinds maandag afgesloten ten gevolge van een waterlek, of beter: de gevolgen ervan. Bij aankomst van de diensten van drinkwatermaatschappij Pidpa voor herstelling bleek ondergronds een groot deel aarde te zijn weggespoeld. “Het lek was er vermoedelijk al een tijde, want bij het graven bleek de onderspoeling veel groter dan eerst gedacht. Was er niks gebeurd, dan was het wegdek helemaal weggezakt”, licht minder-hinder coördinator van de stad Andy Frans toe. Belangrijk is dat de herstelling tegen het weekend achter de rug is, want op dat ogenblik loopt de omleidingsweg voor fietsers voor de Stationsberg langs de Baarbeekstraat. “In dat geval zullen we met loopbruggen moeten werken, maar voorlopig lijkt dat niet nodig. Woensdag zou de klus geklaard moeten zijn.”