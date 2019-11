Azerbeidzjaanse ambassade misnoegd om bezoek

N-VA-raadslid aan streek die onafhankelijkheid uitriep: “Ik trek me er niks van aan” Antoon Verbeeck

31 oktober 2019

14u59 7 Mechelen Het Mechels schepencollege verwacht een woordje uitleg van gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA). Het oppositielid bezocht enkele weken geleden de streek Opper-Karabach in Azerbeidzjan, en dat viel niet in goede aarde bij Azerbeidzjaanse ambassade. De ambassade vraagt nu, via het schepencollege, een persoonlijke reactie van Hendrickx. “Ik trek mij hier niks van aan”, aldus het raadslid.

Hendrickx bezocht eerder deze maand Opper-Karabach om er enkele kennissen te bezoeken en een congres rond de onafhankelijkheid van de streek bij te wonen. Dit kwam ter ore van de ambassade van Azerbeidzjan, die op 11 oktober onder de titel ‘illegaal bezoek’ een mail stuurde naar het Mechels schepencollege. Officieel behoort de regio Nagorno-Karabach bij Azerbeidzjan, waar Hendrickx geen voet meer mag binnenzetten, maar het is in handen van de internationaal niet erkende Republiek Artsach. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft Nagorno-Karabach zich op 2 september 1991 onafhankelijk verklaard. “Azerbeidzjan denkt dat Nagorno-Karabach nog haar grondgebied is, maar niets is minder waar. Na een eerder bezoek aan de streek in 2016, werd ik door Azerbeidzjan op de zwarte lijst geplaatst. Blijkbaar houden ze mij goed in het oog”, reageert Hendrickx.

Geen tuchtregeling

“De ambassade vraagt een persoonlijke reactie van de heer Marc Hendrickx. Hij moet zijn samenwerking met de heer Kaspar Karampetian (van de European Armenian Federation for Justice and Democracy red.) stopzetten en respect tonen voor de internationale grenzen en voor de problematiek van de Azerbeidzjaanse bevolking ter plaatse”, deelt het schepencollege mee. Juridisch kan het college niets tegen Hendrickx ondernemen. Financiële gevolgen heeft het bezoek evenmin. “Afhankelijk van hoe zwaar het college tilt aan dit bezoek, kan hij nog beschuldigd worden van ‘kennelijk wangedrag’. Het gaat dan om een gedraging die de integriteit en zijn waardigheid als gemeenteraadslid aantast”, klinkt het. Voor gemeenteraadsleden bestaat er echter geen specifieke tuchtregeling. Er volgt dus geen sanctie.

Politieke vrienden

Het schepencollege vraagt wel aan Hendrickx om een persoonlijk antwoord te bezorgen, zowel aan het college als aan de ambassade. “Net als van het feit dat ik op hun zwarte lijst sta en Azerbeidzjan niet meer binnen mag, trek ik mij hier ook niets van aan. Ik vind het wel straf dat ik zelf moet ontdekken dat er een mail werd verstuurd en men dit op het college bespreekt, zonder mij persoonlijk in te lichten.” Op de vraag of Hendrickx in de toekomst terug zal keren naar Opper-Karabach is hij duidelijk. “Uiteraard. Er wonen politieke vrienden van mij.”