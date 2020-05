AZ Sint-Maarten test Frans medicijn dat coronapatiënten zou kunnen helpen, klinische studie start maandag Kristof De Cnodder

22 mei 2020

14u19 0 Mechelen In AZ Sint-Maarten in Mechelen wordt vanaf maandag gestart met een klinische studie naar een geneesmiddel dat patiënten met COVID-19 zou kunnen helpen. Het medicijn – Sarconeos genaamd – heeft in principe een effect op alle spieren, dus ook op de ademhalingsspieren. In AZ Sint-Maarten zal het worden uitgetest op een kleine groep coronapatiënten.

Sarconeos wordt aangemaakt door het Franse biotechbedrijf Biophytis. In eerste instantie werd het middel ontwikkeld voor de behandeling van leeftijdsgebonden neuromusculaire en respiratoire aandoeningen. Vermoed wordt dat het ook bij COVID-19 nuttig kan zijn. Coronapatiënten met zuurstofnood en een longontsteking ten gevolge van COVID-19 zouden er baat bij kunnen hebben. Mogelijk kan het toedienen van Sarconeos verdere (blijvende) longschade voorkomen. In AZ Sint-Maarten wil men dat nu helpen onderzoeken.

50-tal deelnemers

“In samenwerking met onderzoekspartner SGS – waarmee we in het verleden al vaker in zee gingen - starten wij maandag als eerste met de klinische studie”, zegt pneumologe Muriel Lins van AZ Sint-Maarten. “Patiënten die COVID-positief zijn en voldoen aan enkele voorwaarden zullen we vragen of ze al dan niet wensen deel te nemen aan de studie. We streven er naar om het geneesmiddel te kunnen toedienen aan een vijftigtal mensen.”

Na Mechelen is het de bedoeling om de studie ook op andere plaatsen uit te voeren. Alles bij elkaar kan het maanden (of zelfs jaren) duren voor het onderzoek helemaal is afgerond. Het is op dit moment dus nog niet te voorspellen of en wanneer Sarconeos effectief op de markt zal komen.