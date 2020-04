AZ Sint-Maarten start zorgactiviteiten weer op: “Maar moeten capaciteit beschikbaar houden voor corona” Wannes Vansina

30 april 2020

17u01 6 Mechelen AZ Sint-Maarten start volgende week op advies van de overheid de zorgactiviteiten geleidelijk weer op. De focus ligt op dringende en prioritaire zorg.

Donderdag om 11 uur waren er nog 32 zieken met bevestigde coronabesmetting opgenomen in AZ Sint-Maarten, waarvan acht op intensieve zorg en zeven beademd. Veertien patiënten werden sinds zaterdag ontslagen, acht opgenomen. Het ziekenhuis betreurt twee overlijdens.

Essentiële zorg

Dankzij de dalende curve kan het ziekenhuis zich meer op andere zorgtaken concentreren. “Op dit moment blijft de annulatie van niet-essentiële zorg nog steeds van toepassing. We focussen vanaf 4 mei in eerste instantie op activiteiten die geen intensieve zorg nodig hebben”, legt hoofdarts Birger Jespers uit.

“De overheid vraagt ziekenhuizen om ook na 4 mei capaciteit beschikbaar te houden voor coronapatiënten omdat een afbouw van algemene maatregelen inzake ‘social distancing’ en dergelijke zal leiden tot nieuwe opstoten van besmetting met COVID-19.”

Zelfcontrole

Er gelden extra veiligheidsmaatregelen. Algemeen directeur Jan Ennekens: “Iedereen die het ziekenhuis betreedt, volgt drie stappen. Men moet de handen ontsmetten, vervolgens vragen we een zelfcontrole op symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting en informeren als derde stap waar en wanneer een mondmasker verplicht is in het ziekenhuis.”

De maatregelen zijn ook verder in het ziekenhuis voelbaar. Op een 30-tal plaatsen in het ziekenhuis hangt alcoholgel, het aantal zitplaatsen is beperkt. “Voor elke discipline in het ziekenhuis werden door de dienst ziekenhuishygiëne concrete maatregelen uitgewerkt voor voor en na een patiëntenbezoek.”

Alleen

De regel dat een patiënt alleen komt blijft ongewijzigd. Bezoek blijft ook niet mogelijk, tenzij in enkele specifieke gevallen. Patiënten wiens afspraken geannuleerd of verplaatst worden, worden stelselmatig door het ziekenhuis gecontacteerd.