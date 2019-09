AZ Sint-Maarten spoort borstkanker sneller op met primeur Wannes Vansina

27 september 2019

13u29 6 Mechelen AZ Sint-Maarten in Mechelen heeft een toestel aangekocht dat toelaat om borsten beter te screenen op kanker. Het laat toe om tumoren vroeger te ontdekken bij dames met een dens borstweefsel. Het gaat om een primeur voor ons land.

Vijftig procent van de vrouwelijke bevolking, en dan vooral jonge vrouwen, heeft veel klier- en weinig vetweefsel. Dat is een belangrijke risicofactor, want de kans dat zij een tumor ontwikkelen is niet alleen drie maal groter dan vrouwen met een lage densiteit, de tumoren zijn ook minder gemakkelijk te ontdekken.

“Door te screenen met een mammografie of zelfs een 3D-mammografie slagen we er onvoldoende in om kleine letsels in dens borstweefsel op te sporen”, zegt dokter Katrien Vanwambeke van medische beeldvorming. “Met de ABUS-techniek lukt dat wel.”

Borstsparend

De belangrijkste doelgroep zijn vrouwen die familiaal erfelijk belast zijn. “Tumoren zijn bij hen agressiever. Zeker bij hen is een vroegtijdige opsporing belangrijk.” De ABUS-techniek maakt niet alleen afwijkingen in het weefsel beter zichtbaar, evoluties van letsels kunnen ook beter worden opgevolgd en een chirurg weet beter waar hij precies moet opereren.

“De overlevingskansen bij borstkanker is gelukkig vrij hoog: 85%. De vroegtijdige diagnose zal het percentage mogelijk een beetje verhogen, maar vooral toelaten om borstsparend te kunnen behandelen”, zegt Vanwambeke.

Geen meerkost

AZ Sint-Maarten is het eerste ziekenhuis in België dat ABUS gebruikt. In de VS is de techniek al wel ingeburgerd en is het zelfs als enige door de Food and Drug Administration erkend voor borstkankerscreening. Voor de patiënt is er geen grote meerkost verbonden aan het gebruik van de ABUS-techniek. Het wordt gelijkgeschakeld aan een echografie.

Voor het ziekenhuis en de dienst medische beeldvorming gaat het wel om een grote investering, al wordt een precies bedrag niet genoemd. “Maar dankzij het toestel worden we een referentiecentrum voor België en een aantal buitenlandse diensten”, luidt het nog.