AZ Sint-Maarten pioniert met nieuwe behandeling hallux rigidus Wannes Vansina

25 mei 2019

AZ Sint-Maarten heeft vrijdag als eerste ziekenhuis in de Benelux hallux rigidus behandeld met het polyvinylalcohol implantaat Cartiva. Het zorgt onder meer voor minder pijn.

De meeste mensen kennen hallux rigidus als een knobbel ter hoogte van het teengewricht. Aan de basis van de aandoening ligt slijtage van het kraakbeen. De progressieve aandoening leidt tot pijn, progressieve stijfheid en moeilijkheden bij het stappen. Genezen kan niet.

Het implantaat zou veel voordelen bieden. “Uitgebreide studies in de UK en Canada tonen aan dat het implantaat een laag risico op falen en complicaties inhoudt en een forse reductie van de pijnklachten biedt. Bovendien is er bij de meeste patiënten een toename of minstens een behoud van de souplesse in het gewricht. De tevredenheid bij de patiëntenpopulatie is zeer hoog.”

De reguliere terugbetalingsvoorwaarden zijn nog niet van toepassing.