AZ Sint-Maarten laat Congo ook na 15 jaar niet los: “Gaat goede richting uit met gezondheidszone” Wannes Vansina

11 september 2020

16u32 0 Mechelen AZ Sint-Maarten heeft vrijdag een cheque ter waarde van 15.000 euro geschonken aan Memisa ten behoeve van Budjala in Congo. Dat tijdens een viering van 15 jaar samenwerking.

Memisa is een niet-gouvernementele organisatie voor medische ontwikkelingssamenwerking. In samenwerking met het Mechelse ziekenhuis zet het zich al vijftien jaar in voor Budjala, een gezondheidszone in het Congolese oerwoud.

Jaarlijks schenkt het ziekenhuis 12.500 euro. Het geld gaat naar de aankoop van medicatie, de vorming van en premies voor medewerkers en de dagelijkse werking. Tussendoor worden ook extra bedragen gegeven, bijvoorbeeld voor de renovatie van het ziekenhuis. Daar ging ook ziekenhuismateriaal naartoe.

“In 2007 was er in het ziekenhuis geen water, geen elektriciteit, weinig of geen materiaal. De rekken in de apotheek waren leeg. Bevallen was voor moeder en kind een heikel punt”, vertelt personeelslid Jeanne Beckers, die toen in een inleefreis maakte.

Onder meer dankzij AZ Sint-Maarten gaat het beter nu. Opereren moet bijvoorbeeld niet meer bij het licht van een zaklamp of kaarsen dankzij zonnepanelen die in 2013 werden geplaatst dankzij ook de hulp van Rotary Club Mechelen Opsinjoor. Intussen werd ook gewerkt aan de ondervoeding waaraan veel kinderen lijden. Er kwamen moto’s die dienst doen als ambulance.

Gezondheidscentrum

De 15.000 euro die nu wordt toegekend, gaat naar een gezondheidscentrum, waar verplegers de rol van huisarts opnemen. “De dorpen zijn zeer moeilijk bereikbaar. We werden daar als koningen ontvangen. De bewoners en hun stamhoofd zien in ons de toekomst”, getuigt dokter Len Verbeke.

AZ Sint-Maarten en Memisa maken zich sterk dat door de samenwerking de afgelopen jaren duizenden levens werden gered in de straatarme regio. “Er blijven zeer veel uitdagingen, maar het gaat de richting uit”, aldus Kristel Moerman van Memisa.

Het geld van AZ Sint-Maarten voor Memisa komt deels van donoren, onder meer medewerkers en sympathisanten van AZ Sint-Maarten, de Emmaüs-groep en Zorgnet-Icuro. Een ander groot deel komt van acties. Aan de inkom van het ziekenhuis staat een mooie inzamelzuil die goed gespijsd wordt door voorbijgangers.