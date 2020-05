AZ Sint-Maarten heropent dinsdag deuren voor bezoek: “Steeds dezelfde twee bezoekers” Wannes Vansina

11u37 0 Mechelen Vanaf volgende week dinsdag zijn opnieuw bezoekers toegelaten in AZ Sint-Maarten in Mechelen, maar onder strenge voorwaarden. Onnodig bezoek wordt afgeraden.

“De algemene richtlijn voor niet-COVID-eenheden is dat vanaf dinsdag 2 juni één maal per dag maximum twee bezoekers, ouder dan twaalf jaar, per patiënt toegelaten worden en dit voor maximum 30 minuten”, licht algemeen directeur Jan Ennekens toe.

“Gedurende de hele opnameperiode adviseren we dat steeds dezelfde twee bezoekers per patiënt op bezoek komen. Tijdens het bezoek raden we aan om op de kamer te blijven om het aantal contacten te beperken.”

Mondmasker

Voor de geriatrische eenheden, de COVID-eenheden, materniteit, pediatrie, neonatologie en palliatieve patiënten werden specifieke richtlijnen uitgewerkt (meer informatie op de website van het ziekenhuis).

Bezoekers ouder dan twaalf moeten een mondmasker meebrengen (zonder uitademventiel) en uiteraard niet besmet zijn met COVID-19 of symptomen hebben. “Dit wil zeggen een temperatuur hoger dan 37,5° én ofwel hoesten, ofwel een loopneus of keelpijn, ofwel in contact geweest met een persoon met een (vermoeden) van corona”, zegt paramedisch directeur Patrick Nieulandt.

Vijf coronapatiënten

In het ziekenhuis lagen donderdagmiddag nog vijf patiënten met een bevestigde coronabesmetting. Twee personen verblijven op intensieve zorg, maar hebben geen beademing nodig.