AZ Sint-Maarten en PZ Duffel pakken tekort verpleegkundigen aan met nieuw project Wannes Vansina

17 juli 2019

16u27 0 Mechelen Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen en Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel werken vanaf september mee aan een proefproject dat mensen wil doen kiezen voor een tweede carrière als verpleegkundige.

Het proefproject werd woensdag voorgesteld op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Het personeel in de zorgsector vergrijst, terwijl de zorgvraag jaar na jaar groeit. 1.400 vacatures blijven openstaan. Om het tekort aan verpleegkundig personeel op te vangen, slaan een aantal publieke en private partners de handen in elkaar om mensen klaar te stomen voor een tweede carrière als verpleegkundige.

Bedoeling is dat mensen die een tweede carrière als verpleegkundige overwegen de kans krijgen de drie- of vierjarige opleiding te volgen en nadien meteen aan de slag te gaan als verpleegkundige. Het principe is: deeltijds studeren, deeltijds werken. Randstad engageert zich om een aangepaste parttime werkplek te vinden voor de student. Na het eerste jaar en 150 uren stage is het de bedoeling om in de zorgsector aan de slag te gaan. Zo heeft een student een inkomen én doet hij al relevante werkervaring op.

Emmaüs, en meer bepaald AZ Sint-Maarten en PZ Duffel, zal deelnemen aan het proefproject. “AZ Sint-Maarten gaat jaarlijks op zoek naar enkele tientallen verpleegkundigen”, zegt woordvoerder Dany Daelemans. “Naast samenwerkingen met VDAB en scholen is dit weer een nieuwe manier om voldoende verpleegkundigen te vinden.”

Het project start in september.