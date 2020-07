AZ Sint-Maarten brengt materniteit tot in de woonkamer Wannes Vansina

30 juli 2020

13u36 0 Mechelen In ‘normale’ omstandigheden organiseert AZ Sint-Maarten in Mechelen op regelmatige basis zwangerschapsbeurzen waarop aanstaande mama’s en papa’s alles te weten komen over bevallen in het ziekenhuis. Nu bezoek niet kan, brengt het de materniteit tot in de woonkamer.

Sinds kort kunnen ouders in spe van thuis uit én in 360° ontdekken waar ze terechtkomen wanneer ze een kindje krijgen. “Tijdens de rondleiding maak je een toer van in de zorgboulevard tot op de kamers van materniteit”, zegt Ann Cloetens, hoofdverantwoordelijke verloskunde.

Ook de zwangerschapsbeurzen werden in een virtueel jasje gestoken via een interactieve webinar gegeven door vroedvrouwen. “Tijdens het webinar leggen onze vroedvrouwen uit hoe de opname, het verblijf en het ontslag op de kraameenheid verlopen en geven we ook info over de keuze van babyvoeding, de opvolging na het ontslag, enzovoort. Andere vroedvrouwen staan paraat om vragen te beantwoorden via de chatbox.”

De eerstvolgende virtuele zwangerschapsbeurs staat gepland op maandag 24 augustus om 19 uur ’s avonds. Inschrijven kan via de website van AZ Sint-Maarten. De virtuele rondleiding in 360° kan bezocht worden via azsintmaarten.storygraaf.be.