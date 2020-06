AWV vernieuwt asfaltlaag: verkeer E19 moet over twee keer twee versmalde rijstroken Wannes Vansina

30 juni 2020

18u02 0 Mechelen Het Agentschap Wegen en Verkeer laat het wegdek van de E19 in de rijrichting van Brussel van 4 tot en met 15 juli vernieuwen tussen Kontich en Rumst. Het verkeer moet telkens in beide richtingen over twee versmalde rijstroken.

De vernieuwingswerken aan het wegdek van de E19 waren oorspronkelijk volledig voor deze zomer gepland, maar twee van de vier zones konden dit voorjaar al vervroegd worden uitgevoerd dankzij de rust op de autosnelweg ten gevolge van de coronapandemie

De 7,5km lange zone in Mechelen-Noord, vanaf de brug over de Nete tot net voor complex Mechelen-Zuid, wordt aangepakt van 4 tot en met 9 juli. De bovenste laag asfalt wordt over de volledige breedte vernieuwd. Het verkeer richting Brussel wordt via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant van de snelweg geleid. Er komt een snelheidsbeperking van 50km/u.

De op- en afrit Mechelen-Noord voor verkeer richting Brussel zijn tijdens deze werken afgesloten. Wie normaal in Mechelen-Noord de snelweg zou verlaten, moet al in Rumst de afrit nemen en via de N1 en R6 naar Mechelen rijden. Wie de snelweg richting Brussel op wil rijden, wordt omgeleid via complex Mechelen-Zuid.

De zone van de brug van de Groeningenlei in Kontich tot net voor complex Rumst (ca. 5,7km) wordt aangepakt van 11 tot en met 15 juli. De gevolgen voor het verkeer zijn identiek. Het tankstation en de parking Waarloos blijven bereikbaar via de pechstrook.

De op- en afrit in Kontich voor verkeer richting Brussel zijn tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer naar Brussel volgt een omleiding via de N171 en N1 naar complex Rumst en kan daar de snelweg richting Brussel oprijden. Wie in Kontich de snelweg wilt verlaten, moet doorrijden en keren op complex Rumst.

Asfalteringswerken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/mechelen.