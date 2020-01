Automobilist vraagt kwartiertje wachttijd tijdens alcoholcontrole en neemt vervolgens de benen (maar vergeet zijn auto en paperassen) Tim Van der Zeypen

27 januari 2020

08u05 6 Mechelen Een autobestuurder is afgelopen weekend op de vlucht geslagen tijdens een alcoholcontrole. De man vroeg een kwartier uitstel, vluchtte te voet weg maar vergat wel zijn rijbewijs en identiteitskaart. “Hij was duidelijk onder invloed van alcohol”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De politiezone van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend verschillende drugs- en alcoholcontroles gehouden. In totaal werden er 1.063 auto’s aan de kant gezet, 49 bestuurders liepen tegen de lamp. Onder hen de chauffeur die op de vlucht sloeg tijdens zijn kwartier uitstel.

“Dat gebeurde op de Zandpoortvest in Mechelen”, gaat Van de Sande verder. “De man zal nu worden opgespoord en zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank.” Naar verluidt was het ook niet zijn eerste keer dat hij tegen de lamp liep. Vijf jaar geleden hielden de agenten hem al een keer tegen voor het rijden onder invloed van drugs.

Ongevallen

Het achtergelaten rijbewijs werd in ieder geval al ingetrokken voor vijftien dagen. Datzelfde gebeurde nog bij dertien andere chauffeurs. Vier van hen waren onder invloed van drugs en een van deze vier veroorzaakte een verkeersongeval.

“Op de Mechelsesteenweg in Willebroek reed de man, twee geparkeerde wagens aan. De chauffeur raakte gewond en weigerde zowel een speekseltest als bloedproef”, aldus Van de Sande. “Zijn wagen werd in beslag genomen en getakeld.”

Twee promille

Verder waren nog twee chauffeurs onder invloed van drugs én alcohol, zeven chauffeurs waren dan weer onder invloed van enkel alcohol. Ze hadden volgens de politiezone tussen de 1,6 promille en 2,3 promille in hun bloed. Eén van hen veroorzaakte op het Rode Kruisplein in Mechelen een verkeersongeval met stoffelijke schade.

“Ze had twee promille alcohol in haar bloed”, besluit Van de Sande. “Opmerkelijk is dat ze niet aan haar proefstuk toe was. In 2017 veroorzaakte ze één keer een ongeval en veroorzaakte ze een andere keer ei zo na een tweede ongeval. In beide gevallen was ze in staat van openbare dronkenschap.”

Tot slot mochten negentien chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor zes uur, zestien anderen deden dat voor drie uur. De drugs- en alcoholcontroles kaderden in de BOB-wintercampagne van de politie.